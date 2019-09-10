كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الثلاثاء، عن انتحار نجمة قنوات الأطفال الشهيرة في بريطانيا، مايا ليسيا نايلور، عن 16 عاما، في السابع من أبريل الماضي.

ووفقا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نيلور، التي كانت تعمل في قناة "CBC"، قامت بشنق نفسها داخل البيت، بسبب ضغط الامتحانات.

وجرى نقل الضحية إلى المستشفى بعدما فطنت الأم، زينا بيغس، 46 عاما، إلى الانتحار في بيت بمنطقة "ساوث نوروود"، جنوبي لندن، حيث جرى الإعلان عن وفاة الابنة التي كان من المرتقب أن تجتاز شهادة الثانوية العامة، خلال الصيف الجاري.

وقبل الانتحار، تلقى والدا الفتاة اتصالا هاتفيا من المدرسة الثانوية، وجرى إخبارهما بأن مستوى ابنتهما "النجمة" ليس على ما يرام، لافتا الصحيفة الى أن تم منع الفتاة من حضور حفل، وقبل يوم من الوفاة شاهدت فيلما إلى جانب عائلتها، وتضمن العمل مقطعا للانتحار.

وشاركت نجمة قنوات الأطفال شهيرة، إلى جانب ممثلين بارزين مثل إيميلي أتاك وفلور إيست وتيس دالي، وجسدت دورا في عمل يحكي عن تجربة فتاة انفصل والداها.