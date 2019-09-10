شاهد: تفاصيل وفاة طالب على يد زميله في الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل حادثة مقتل تلميذ في الصف السادس الابتدائي خنقاً على يد زميله داخل مدرسة في المملكة العربية السعودية، في حادثة تعد هي الأعنف منذ سنوات.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض عن تشكيل لجنة تحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية في قضية مقتل التلميذ، مشيرةً إلى أن "الحادثة وقعت في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية حيث وثقت كاميرات المراقبة المشاجرة بين طالبين في السادس الابتدائي".

وبينت الإدارة في بيان لها على موقع (تويتر)، إلى أن عدداً من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب، لكنه فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.

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ووفق صحف سعودية، فإن الطالب خرج برفقة زملائه لتناول وجبة الإفطار في ساحة المدرسة الخارجية، بحضور أربعة مراقبين من المعلمين، وكان يلعب في الوقت الذي نشب بينه وبين زميله القاتل شجار.

يشار إلى أن الاجهزة الامنية تحفظت على عدد من الطلاب المتهمين، بعد الحادثة، وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابساتها، ووعدت بالاعلان عن النتائج فور انتهاء التحقيقات.