شاهد: فيديو وائل غنيم يشعل مواقع التواصل في مصر

نشر الناشط السياسي المصري وائل غنيم، فيديو يطالب فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالذهاب لزوجة الرئيس الراحل محمد مرسي، وتقبيل يدها والاعتذار لها بسبب ما حدث لابنها وزوجها.

وقال وائل غنيم في الفيديو الذي جعل البعض يتكهن بأنه يمر بحالة نفسية صعبة جدًا، :«أنا كويس ومسامح نفسي وكل حاجة وشيلت شعري ومش خايف حد يحكم علي.. نفسي السيسي يبقى كويس ومصر تبقى كويسه ونفسي الناس اللى فى السجن تخرج".

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وتابع :« أم عبدالله (زوجة مرسي) الأم اللى جوزها اتحبس وبعدين مات وبعدين ابنها مات.. نفسي الست دي تهدى لأن كلنا وصل بنا الحال نسينا الست دي بتتعذب أد أيه وحاسة بأيه لأن كلنا معدش عندنا دم".

وأضاف غنيم: "أنا كويس بصوا للست اللى جوزها كان رئيس مصر ومات وبعدين ابنها مات.. يا سيسي لو عندك دم روح حب على إيد الست دي وورينا إن انت فعلا عندك دم وإن أمك ربتك.. غير كده انت أمك مريشك لأنك وجعت الست دي وضرتها.. لو انت أمك حية كانت قالتلك اللى بتعمله دا غلط".

ووجه كلامه لـ"السيسي" : "انت جواك خير أنا عارف بس لو سمحت روح حب على إيد الست دي وقولها إن انت آسف"، موضحًا أنه يكل لزوجة الرئيس مرسي كل الاحترام.