الكشف عن السبب الحقيقي وراء استقالة محافظ الإسماعيلية

استقال اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية والمستشار السابق للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من منصبه، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تسريب مكالمة فاضحة له.

وكشف محمد حبيب، مدير مكتب عثمان، إن المحافظ تقدم باستقالته في ساعات متأخرة من الأحد الماضي، وجمع متعلقاته وغادر مكتبه لظروف صحية، فيما أكدت مصادر أن المحافظ أجبر على تقديم استقالته بعد انتشار المكالمات الفاضحة له.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر خلال الأيام الماضية تسريبات مكالمات للمحافظ مع إحدى السيدات، تكشف عن علاقة عاطفية بينهما، واتفاق على مواعيد للقاء وتبادل الغرام بينهما في أماكن مختلفة بالمحافظة.

وشهدت التسريبات التي راجت بكثافة تعبيرات وألفاظاً حميمية بين المحافظ والسيدة التي ذكر النشطاء أنها زوجة مدير مكتبه وتداولوا صورة مزعومة لها.

وكان المحافظ الذي شغل منصباً بارزاً في الجيش المصري قد عُين محافظاً للإسماعيلية في أغسطس الماضي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن قبول استقالة المحافظ ، على أن يدير نائبه شؤون المحافظة لحين تعيين محافظ جديد.