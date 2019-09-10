شاهد: البحرينية حلا الترك تنشر فيديو لها بلباس مثير

نشرت الفنانة البحرينية حلا الترك،عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، صورة جديدة لها، حيث بدت في الصورة وهي ترتدي جامبسوت واسعاً بلون رمادي وتحمل حقيبة صغيرة تشبه حقيبة المدرسة.

ولم ترفق حلا الصورة بأي تعليق كما أنها واصلت منع خاصية التعليقات ورغم هذا حققت أكثر من 129 ألف إعجاب. إلا أنها تعرضت لهجوم من قبل متابعي بعض الحسابات التي أعادت نشر الصورة على التطبيق. ورأى بعض الرواد أنها لم تكن وفية لوالدتها.

ويأتي هذا بعدما أثارت الفنانة الشابة ضجة كبيرة بسبب ظهورها في فيديو برفقة والدها في السيارة وهما يرقصان على أنغام أغنية “إنساني” للفنان المغربي سعد لمجرد.

واعتبر عدد من المتابعين أنها أرادت بذلك توجيه رسالة إلى والدتها منى السابر التي أعلنت في فيديو سابق أن أولادها لم يختاروها لأنها لا تمتلك فيلا وأموال.

حلا الترك مغنية وممثلة بحرينية، اشتهرت بسن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب عرب قوت تالنت وهي بالثامنة من عمرها،وقامت بإنشاء العديد من الاغاني

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