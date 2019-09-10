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شاهد: معلق مباراة يتلعثم بسبب جمال مشجعة

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نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، خلال مباراة منتخبي الولايات المتحدة والبرازيل ضمن الدور الثاني لبطولة العالم بكرة السلة المقامة في الصين.

وأظهر الفيديو مقاطع للمباراة القائمة بين المنتخبين وكان المعلق يقوم بالتعليق على المباراة إلى حين توجيه المصور كاميرته نحو مشجعة برازيلية ترقص، فتوقف عن الكلام وتعلثم للحظات معينة من شدة إعجابه بالفتاة.

يشار إلى أن منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم هو ممثل الولايات المتحدة الرسمي في كرة القدم، تأسس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في العام 1913، وانضم إلىفي العام نفسه.

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