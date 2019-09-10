في اليوم العالمي للقهوة: تعرف على فوائدها السحرية لجسم الانسان!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة رواد موقع "تويتر"، مقولات تتحدث عن القهوة وجمالها والتغني بها، من خلال مشاركتهم لنصوص شعرية ومقتطفات، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقهوة، والذي يصادف العاشر من سبتمبر 2019.

ويشار بأن فكرة اليوم العالمي للقهوة تعود إلى مارس 2014 حيث تم اتخاذ قرار بواسطة منظمة القهوة الدولية لإطلاق أول يوم للقهوة في ميلان كجزء من معرض اكسبو 2015.

ولاشك بأن للقهوة فوائد لجسم الانسان، يجب التعرف عليها في اليوم العالمي للقهوة، ومنها:

القهوة قد تحمي بشرتك!

يعني هي صديقة لبشرتك المعرّضة دائماً للعوامل الخارجية التي تؤذيها كالأشعة تحت البنفسجية المضرة بالخلايا، شرب القهوة الغنية بالمواد المضادة للتأكسد قد يساعد بشرتك على محاربة تأثيرات الشمس السلبية وقد تساهم في تجنب التجاعيد المبكرة.

القهوة قد تخفف من آلام الرأس!

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اقترحت الأبحاث العلمية، بأن القهوة علاج فعال للصداع، إذ وجدوا أن القهوة قد تخفف من عوارض داء الشقيقة (آلام الرأس Migraine) أو حتى تزيله إذا شُربت في ظهور أول عوارض الألم، وبما أن المواد الموسّعة للشرايين تتسبب بآلام الرأس، تأتي القهوة التي تحتوي على الكافيين الذي يسبب انقباض الشرايين فتعكس بذلك مفعول الألم الناتج عن توسع الشرايين في الدماغ.

تناول القهوة لا يؤثر على امتصاص الكالسيوم!

ينتشر اعتقاد خاطئ أن شرب القهوة قد يؤدي إلى خسارة الكالسيوم من الجسم، لكن الدراسات الحديثة تؤكد أنه ليس للقهوة تأثير سلبي على صحّة العظ،م. ومن أجل عظام قويّة وصحيّة، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الكمية المناسبة من الكالسيوم، وعندما تحضرين قهوتك مع كوب كامل من الحليب، خصوصاً الغني بالكالسيوم، فهذا يساعدك في الحصول على احتياجاتك اليوميّة من الكالسيوم الضروري لصحة عظامك.

ويذكر بأن معظم دول العالم تحتفل بأيام القهوة الوطنية هي كالتالي، أوائل أبريل الصين، 6 مايو الدنمارك، 24 مايو البرازيل، 27 يونيو كولومبيا، 12 سبتمبر كوستاريكا، 19 سبتمبر أيرلندا، 20 سبتمبر منغوليا، سبتمبر – السبت الأول – ألمانيا، 28 سبتمبر سويسرا، أما في 29 سبتمبر يحتفل كل من “أستراليا – كندا – اسكتلندا – بلجيكا – إنجلترا – أثيوبيا – المجر – أيسلندا – ماليزيا – المكسيك – اليمن – نيوزيلندا – النرويج – جنوب أفريقيا – السويد – الولايات المتحدة – اليابان – رومانيا – الفلبين – تايوان – مصر – الإمارات العربية المتحدة – المملكة ، وفي 1 أكتوبر سريلانكا، وفق صحيفة المواطن.

كما وتعد القهوة الصديق المخلص للإنسان على مدار اليوم؛ لدورها الفعال في تعزيز الانتباه، ومساعدتها الإنسان على بقائه يقظاً لفترة أطول، إلى جانب منحه القدرة على التركيز بصورة أكبر.