فيديو يوثق لحظة تخلي أم عن رضيعها في مكان مهجور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة روسية تخلت عن مولودها في مكان مهجور، حيث أثارت هذه الحادثة المروّعة غضب الكثيرين.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "لجنة التحقيقات الروسية" امرأة تحمل طفلًا رضيعًا في كيس بلاستيكي، قبل أن تتركه في منطقة غير مأهولة خلف محل تجاري، كما انتظرت للحظة وقفت فيها أمام رضيعها، تفكر في الأمر، ثم رحلت وتركته وحيدًا.

الجدير بالذكر أن السلطات الروسية عثرت على المولود مصاب بانخفاض شديد في حرارة الجسم، وجرى نقله بسرعة إلى المستشفى، وأكدت السلطات أنها عثرت على الأم واحتجزتها في منزلها، بينما تستمر التحقيقات في القضية.