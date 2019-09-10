تعرف على زوجة حاتم عمور الحقيقية وما قصة مرضها - هند التازي

كشفت زوجة الفنان المغربي حاتم عمور ومديرة أعماله هند التازي لمتابعيها على الإنستغرام عن إصابتها بمرض السرطان، بعد فترة من الغياب عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت التازي على حسابها بالانستغرام تقول: "لدي سرطان، وماذا بعد .. الحمد لله.. أحافظ على معنوياتي و طاقتي و ابتسامتي .. الحياة جميلة .. شكرا لزوجي الغالي و عائلتي و أصدقائي لوجودكم معي.. أحبكم".

وتلقت التازي عشرات الرسائل من الجمهور وزملاء زوجها الفنانين وعلى رأسهم دنيا بطمة التي نشرت صورتهما ودعت لها بالشفاء.

وكان حاتم عمور قد واظب على نشر صوره الرومانسية مع زوجته في الأيام الأخيرة قبل أن تعلن إصابتها بالسرطان، وتزوج عمور من هند التازي في 2010 وانجب منها طفلين "محمد" و "غيطة".

من جهته، أعلن المطرب المغربي حاتم عمور اليوم خبراً مؤثراً لجمهوره بإصابته زوجته ومديرة أعماله هند التازي بالسرطان، وكشف عمور وزوجته الأمر بطريقة أثرت في قلوب الجمهور وزملائهم.