فارس كرم يعلق على التنمر ضد إليسا

نشر برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على قناة دبي، على حسابه الشخصي عبر منصة الإنستغرام، مقطع فيديو للمغني اللبناني فارس كرم وهو يرد على التنمر والانتقادات الذي توجه لصديقته الفنانة إليسا مؤخراً.

وقال فارس كرم خلال مقابلة تلفزيونية، لا يهمني ماتم قوله :" فيه عالم بتحب وعالم ما بتحب.. هيدي اسمها إليسا وفي إليسا واحدة بس .. ما في حدا مثل إليسا.. بحبك."، وذلك عقب نشر صورة تجمع فارس كرم وإليسا على متن الطائرة ويلاحظ زيادة وزنها وشكلها.

يذكر، أن إليسا تعرضت على منصات المواقع الاجتماعي الى حملة تنمر وانتقادات، عقب ظهورها على متن طائرة برفقة فارس كرم، وتظهر فيها ببطن منتفخ ووزن زائد عما سبق، وردت قائلةً :" إلى كل الحاقدين موتو بغيظكم"، وفقاً لموقع في الفن.

يشار إلى أن إليسا، كانت قد أعلنت مؤخرًا اعتزالها الغناء، وهو ما كان بمثابة صدمة للجميع من الاصدقاء الفنانين المتابعين وجمهورها، لأنها لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا.