بعد خبر وفاة احمد الشقيري .. الديوان الملكي يصدر قرار مفاجئا (شاهد)

أصدرت دائرة الإعلام في الديوان الملكي السعودي، قرارًا بضرورة إغلاق المواقع التي تنتحل أسماء صحف الدولة، بعد انتشار شائعة وفاة الاعلامي أحمد الشقيري على موقع يحمل اسم "سبق".

جاء ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة خبر من صحيفة تنتحل اسم "سبق"، الصحيفة الأبرز في السعودية والممولة مباشرةً من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تفيد بوفاة أحمد الشقيري.

وعلى الفور، خرج عبد الله البرقاوي، ونشر تغريدة على حسابه الرسمي الموثق في موقع "تويتر" ينفي ما أورده الموقع المزيف، بشأن أنباء وفاة أحمد الشقيري، بـ"نوبة قلبية" في مستشفى بجدة.

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الجدير بالذكر أن عائلة أحمد الشقيري نفت خبر الوفاة، وذلك في تصريح نقلته قناة "أم بي سي"، مؤكدة أن "كل ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة، داعية الجميع للتحقق من الأخبار قبل تداولها".

وكانت وكالة "رويترز"، وقعت في خطأ سابق عندما نقلت خبرًا عن موقع "سبق" المزيف، أثناء أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهو ما دفع المملكة للرد ببيان رسمي عبر وزارة الإعلام.

أحمد الشقيري إعلامي سعودي بدأ بتقديم برامج فكرية إجتماعية ومضيف السلسلة التلفزية خواطر والمضيف السابق لبرنامج يلا شباب، ألّف برامج تلفزية حول مساعدة الشباب على النضج في أفكارهم والبذل في خدمة إيمانهم وتطوير مهاراتهم واكتشاف معرفتهم بالعالم.