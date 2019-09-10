تراند اليوم : تطور جديد في قضية فيديوهات خالد يوسف.. منى فاروق وشيماء الحاج إلى الواجهة مجدداً

تم نشره الخميس 28 آذار / مارس 2019 06:22 مساءً

الخليج 365 :- على خلفية الفيديوهات الفاضحة التي نسبت إلى المخرج المصري خالد يوسف، أعلن القضاء المصري تجديد حبس الفنانتين المتهمتين بالضلوع في القضية منى فاروق وشيماء الحاج.

وفي التفاصيل أن قاضي المعارضات في محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في القاهرة قرر حبسهما مجدداً لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

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ويأتي ذلك فيما لا تزال القضية تشهد الكثير من التطورات، إذ تم مؤخراً تسريب مقطع فيديو جديد للراقصة كاميليا أظهر رقصها بالملابس الداخلية.

وعلى الإثر تم ّ إلقاء القبض عليها وحبسها استعداداً للتحقيق معها ووجهت إليها تهم عدة منها التحريض على الفسق والفجوروممارسة أعمال منافية بالآداب من هلال الظهور في فيديوهات مخلة.

وفي المقابل أشار محامي الدفاع عنها إلى أنها تزوجت المخرج عرفياً، ولم تكن تعلم بأنه يتم تصويرها.