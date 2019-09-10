صورة للفنان خالد سليم تثير تساؤلات

أثار تساؤلات كثيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر صورة للمغني المصري خالد سليم بشكل مختلف عما كان عليه، ويظهر بفقدان وزن ملحوظ جداً.

نشرت الكاتبة المصرية إنجي علاء، عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام صوراً تجمعها مع الفنان خالد إسليم والمنتجة إيمان سمير، وعلقت :" مع النجم خالد سليم بطل مسلسل بلا دليل والمنتجة إيمان سمير من كواليس تصوير المسلسل".

ويبدو أن خسارة خالد سليم لبعض الكيلو جرامات جزءاً من الدور الذي يجسده في العمل الجديد، حيث انهالت تساؤلات عليه من قبل المتابعين، لمعرفة سبب فقدان وزنه وتغيره عما سبق! ،وفقاً لموقع في الفن.

مسلسل بلا دليل، من بطولة درة، وخالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر وغيرهم من نخبة الفنانين، هو مسلسل اجتماعي يسيطر عليه طابع الغموض والإثارة وهو من نوعية المسلسلات الطويلة فى 45 حلقة.