تفاصيل انتحار أردني برفقة طفلته الرضيعة

انتحر شاب أردني برفقة ابنته الرضيعة بالسقوط من أعلى مبنى فندق في مدينة العقبة الأردنية، حيث قام برمي طفلته أولاً ثم إلقاء نفسه.

وقال الناطق الإعلامي للأمن العام المقدم عامر سرطاوي، إن ”بلاغًا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة اليوم الثلاثاء حول تعرض شخص وطفلته للسقوط من الطابق الرابع من أحد الفنادق في مدينة العقبة“.

وأضاف السرطاوي في بيان له، أنه ”جرى إسعافهما لكن ما لبثا أن فارقا الحياة“.

ووفقاً لإرم نيوز، تابع أن ”التحقيقات أشارت إلى قيام ذلك الشخص المُتَوَفَّى بإلقاء طفلته ومن ثم ألقى بنفسه من أعلى إثر خلافات عائلية، وما زال التحقيق جاريًا في الحادثة“.