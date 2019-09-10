السعودية: مدرسة ابتدائية تعلن وفاة أحد طلابها خنقاً

أعلنت مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض اليوم الثلاثاء وفاة أحد طلابها خنقاً بعد شجار نشب مع زميل له داخل أروقة المدرسة بالرغم من محاولات اسعافه.

وباشرت الشرطة السعودية بالتحقيق في الحادثة للكشف عن ملابساتها ومشاهدة كاميرات المراقبة قبل اثبات محضر الحادثة.

وأفادت مصادر محلية بأن إدارة مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية حاولت اسعاف الطفل الذي يبلغ من العمر 2 عاماً ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياة.

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وجاء في بيان الإدارة العامة لتعليم الرياض: "وقف مكتب التعليم غرب الرياض ميدانياً على الحادثة، كما شكل مدير عام التعليم في منطقة الرياض لجنة تقصٍ في ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية"، بحسب "سبق".