الفنان حكيم في جلسة محاكمة لهذا السبب

قررت نقابة المهن الموسيقية بدء التحقيقات مع المصري حكيم عقب شكوى قضائية ضده عقب قيامه بالاعتداء على مندوب النقابة خلال دخوله حفل زفاف في إحدى فنادق مصر.

وكشف المتحدث الرسمي بنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى، أن الفنان حكيم هاجم مندوب النقابة ابراهيم الصغير خلال دخوله حفل زفاف، مؤكداً أنه تعدى عليه بالألفاظ النابية، وسب إدارة النقابة بأكلمها، بكل مافيها من مستشارين قانونيين ومندوبين."

وأوضح مرتضى أن لجنة التفتيش بالنقابة أخطرت شرطة السياحة بما حدث، كما قدمت شكوى لمدير الشؤون القانونية بالنقابة سعد المتولي، وفقاً لموقع سبوتنيك.

يذكر مؤخراً حدثت خلافات بين حكم والنقابة، وأعلنت ازدراءها مما فعله حكيم، لأنه نفي تعرضه لحادث سير، وبعد ذلك خرج في مقطع فيديو ليوضح أن سيارته كانت تسير بجانبه هي التي اصطدمت وانقلبت، وقام بتصويرها ليختلط الأمر على الجمهور.