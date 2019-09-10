محمد إمام يكشف موقف خطير تعرض له أثناء تصوير فيلم

كشف ممثل مصري محمد إمام عبر منصة الانستغرام حول أكثر موقف خطر كان قد تعرض له أثناء تصوير وإنتاج فيلم لص بغداد بالمشاركة مع نخبة من الفنانين والمقرر عرضه في صيف 2019.

شارك محمد إمام المتابعين وجمهوره، صورة من كواليس تصوير مشهد في فيلم "لص بغداد"، وعلق قائلاً :" “أكتر مشهد أكشن متعب صورته في حياتي.. يومين تصوير تحت الميه.. على عمق ٦ متر.. من غير أكسچين ولا نضارة ولا بدلة غطس ..وداني بايظة، مناخيري مسدودة، زوري واجعني، ومش شايف ولا حاجة، بس برغم كل ده مبسوط إني عملتلكم مشهد ماتعملش حاجة زيه قبل كده".

وتابع حديثه: “هيبقى أول مرة تشوفوا أكشن بالطريقة دي في السينما المصرية بإذن الله.. كل هدفي أقدم لكم حاجات جديدة ماشفناش زيها عندنا.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم جداً."، وفقاً لموقع القاهرة 24

فيلم لص بغداد، هو فيلم كوميدي أكشن مصري من إنتاج سنة 2019. من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، وأحداث القصة تدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.