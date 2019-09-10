هكذا عبّر إبراهيم نصر عن سعادته بإشاعة وفاته

خرج الفنان المصري إبراهيم نصر عن صمته إزاء شائعات وفاته التي انتشرت مؤخراً ليتحدث عن سعادته بهذه الشائعات برغم المغالطات التي تأججت حول صحته وتعرضه لوعكة صحية شديدة.

وأكد إبراهيم نصر البالغ من العمر 69 عاماً عدم معاناته من أي مشكلات صحية في الفترة الحالية وأنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني.

وتحدث إبراهيم نصر عن سعادته بشائعات وفاته لأنها كشفت مدى محبته وقدره لدى الناس وحرصهم على الاطمئنان عليه وقال:" مليون تليفون من جميع أنحاء العالم، وأصدقائي في مصر اتصلوا بيا للاطمئنان على صحتي، من أول سن 25 لـ95 سنة، شوفت الجنازة بتاعتي أد إيه هيبقى فيها ناس".

ووصف إبراهيم نصر شائعات وفاته بـ "البروفة" لجنازته وقال خلال مداخله في برنامج حضرة المواطن:" اللي عمل كده فاكر إنه أذاني، لأ والله، ده عملي جنازة وأنا عايش، وشفت نفسي لما هموت هيحصل إيه".

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وأشار الفنان القدير (69 عاماً) إلى استعداده لتقديم برنامج في التلفزيون المصري يحمل اسم "بومبة وصحباتها"، موضحاً أنَّ البرنامج سيُناقش في كل حلقة من حلقاته قضيّة مجتمعيّة بأسلوب كوميدي.

واشتهر بتقديم برنامج "الكاميرا الخفية" لسنوات عدة، وشارك في بطولة عدد من الأفلام من بينها مستر كاراتيه، حسن اللول، إكس لارج، حد السيف، أولى ثانوي كما شارك الفنان إبراهيم نصر في بطولة مسلسل "فوق السحاب" مع هاني سلامة منذ أكثر من عام وتلقى عدداً من العروض الدرامية إلا أنه لم يحسم قراره بشأنها بعد، بحسب "صدى البلد".