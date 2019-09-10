السعودية: موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر 2019 وشروط الاستحقاق - مرفق رابط الفحص

ينتظر السعوديون موعد ايداع حساب المواطن لشهر سبتمبر لعام 2019، وذلك مع اقتراب موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في السعودية، كما وأوضحت المملكة شروط الاستحقاق التي يتطلب توافرها في ايداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن والذي سيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

بدوره، أعلن حساب المواطن على حسابه الخاص عبر موقع ( تويتر ) أن الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن سيتم بدء صرفها من يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر 2019 كما أنه مازال مسموح التسجيل في الدفعة الثالثة والعشرين من استحقاق شهر أكتوبر القادم، على أن يقوم المتقدم مستوفي الشروط الخاصة بالأهلية في حساب برنامج المواطن.

رابط فحص برنامج حساب المواطن: هنا

فيما تساءل عدد كبير من المواطنين في السعودية عن موعد نزول حساب المواطن، حيث تم الإعلان للمشتركين بأنه اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر لعام 2019.

مع التنويه أن الشروط الخاصة بالأهلية لمن يرغبون في التسجيل للانضمام في الحصول على استحقاقات شهر أكتوبر 2019 من برنامج حساب المواطن، هي:

1- أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم من حساب المواطن حامل للجنسية السعودية.

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2- يستثنى من التسجيل أي أحد من أفراد العائلة غير حامل للجنسية السعودية مثل ( الابن والابنة المواطنة، والزوج أو الزوجة).

3- يستثنى حاملوا بطاقات التنقل.

4- إقامة المستحق لدعم حساب المواطن بصورة دائمة في المملكة العربية السعودية بشرط ألا يكون مقيم خارج السعودية لما يزيد عن تسعين يوم خلال الاثنى عشر شهر التي مضت.

5- لابد من ألا يكون صاحب الدعم موجود في أي من الأماكن الحكومية مثل الإيواء الحكومي، أو السجون.

6- ضرورة صحة المعلومات المقدمة للجهات التي يتم التعامل معها.

7- يتم اعتماد دعم حساب المواطن على مجمل الدخل التي تحصل عليه العائلة وعددها وكذلك أعمار التابعين لو كانت تزيد أو تقل عن ثمانية عشر عامًا، وفق اليوم الاخباري.

وأشار حساب المواطن أنه يمكن لكافة المواطنين التسجيل في الدفعة 23 من البرنامج في حالة توافرت في المتقدم شروط الحصول على الدعم، موضحاً أنه يتم إيداع المبالغ النقدية للمستحقين من يوم 7 إلى يوم 10.