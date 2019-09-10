عاصي الحلاني يتعرض لحادث مؤسف

تعرض الفنان اللبناني عاصي الحلاني لحادث مؤسف، ليلة أمس الاثنين، حيث سقط عن فرسه في المزرعة الخاصة به، ما أدى لاصابته، وفق ما أكدته وسائل إعلام لبنانية.

وعلى الفور نقل عاصي الحلاني على الفور إلى مستشفى في البقاع، حيث خضع لفحوص طبية شاملة وتبين فيما بعد أنه مصاب برضوض، بحسب ما أعلنه مدير أعماله ماجد الحلاني.

وأكد مدير أعمال الفنان عاصي الحلاني أن وضعه الصحي جيد ومستقر، موضحا أن عاصي أصيب بكسر في إصبع يده اليسرى، ولا توجد أي خطورة على حالته الصحية، الأمر الذي أزال القلق عن قلوب محبيه.

يذكر أن عاصي الحلاني مطرب وموسيقي لبناني من أصل عراقي يبلغ من العمر 48 عاما، وهو أب لثلاثة أبناء، وهو عضو في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.