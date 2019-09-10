تراند اليوم : جريمة مروعة : سيدة تذبح زوجها وتفصل عضوه الذكرى عن جسده وتطعم به  الكلاب

جريمة مروعة : سيدة تذبح زوجها وتفصل عضوه الذكرى عن جسده وتطعم به الكلاب



كانت تعانى كثيرا من الايذاء العاطفى ، وكان دوما زوجها يضربها بالفاس على رأسها ، وكان الجيران يشاهدونه وهو يقوم بقتلها .

عاملها بعنف وقسوة وكانت تكتم الالم كثيرا .

لكنها لم تتحمل ولم تطيق افعاله وتصرفاته معها فقررت الانتقام منه.

وبحسب صحيفة ” ديلى ميلى ” البريطانية ، ان السيدة الاوكرانية قامت بقتل زوجها .

وقامت بذبحة بسكين حاد وقطعت عضوه الذكرى الى اشلاء ثم اطعمت عضوه للكلاب .

كما حاولت تقطيع باقى جسده لكنها لم تستطيع ، فقامت بفصل راسة عن جسده بالفاس .

وتبلغ الزوجة 48 عاما واسمها مارى وزوجها يدعى ” اولكساندر ” وعمرة 49 عاما .

وقامت مارى بخنق زوجها اثناء النوم .

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ثم بعد الشنق بدات عملية الذبح وبحسب ماذكرته الصحيفة انها كانت تعانى من العنف .

وكانت مارى فى انتظار زوجها وعودته الى المنزل لتقوم بتنفيذ جريمتها البشعة بعد ما رتبت لها واعدت امورها تماما للقيام بجريمتها .

وذهبت ماريا الى الجيران بعد الانتهاء من ذبح زوجها وقطله وتقطيع ما استطاعت تقطيعه من الجسد وفصل الراس والعضو الذكرى وكان الدم يغطى كل ملابسها ، ذهبت الى جارتها “أوباناسيوك”: لتبلغهم انها قتلت زوجها ، لكن الجيران لم يصدقوها وبرغم ماشاهدوه من دماء على ملابسها لكنهم اعتقدوا انها احدى مشاجراتهم التى يستمعون اليها كثيرا ,

وذهبت جارتها “أوباناسيوك” الى المنزل لتشاهد جريمة ماريا وقالت اوباناشسوك “قالت لي ماريا لقد قتلت زوجي فلم أصدقها، واعتقدت أنها مشاجرة ثم ذهبت لمنزلها لمعرفة ما إذا كان بحاجة لمساعدة طبية، فوجدت جسده مشوه والدم يملأ السرير فسألتها أين رأسه، فأجابتني أنها هناك بالكيس ووقتها اتصل الجيران بالشرطة”.

وقد اعترفت بجريمتها امام الشرطة وشهد الجيران معها انهم كانوا يشاهدوا زوجها وهو يضربها بالفاس على راسها عدة مرات ويعنفها ويعاملها بقسوة بالغة .

ووفق ماذكرته الصحيفة ان ماريا اذا ثبت ادانتها ستواجه مالايقل عن 25 عاما بالسجن المؤبد عقوبة عن قتل زوجها بهذه الطريقة البشعة بكل المقاييس.

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