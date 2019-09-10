شاهد حفل زفاف يتحول لساحة قتال في لبنان

نشب شجار حامي الوطيس في أحد الضواحي اللبنانية في حفل زفاف تحول لساحة قتال بين مدعوي الحفل من جانب العروسان.

وفي التفاصيل، أن إشكالا وقع مساء أمس الاثنين في منطقة عكار شمال لبنان، بين مدعوين إلى حفل زفاف على أفضلية "طليعة حلقة الدبكة"، تطور إلى تضارب بالأيدي وتراشق بالكراسي، وهرج ومرج في الصالة.

وأفادت صفحات التواصل الاجتماعي التي نقلت الفيديو، بأن الإشكال أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وأدى إلى تحطيم محتويات الصالة.

ووفقاً لروسيا اليوم، تشهد المناطق النائية في لبنان إشكالات مشابهة بشكل متكرر، آخرها مقتل 3 أشخاص في حفل زفاف في بعلبك، بعد تبادل لإطلاق النار نتيجة مشكلة وقعت على خلفية خلاف على أغنية في الحفل.