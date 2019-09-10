حقيقة انتحار البلوقر تغريد التميمي في ظروف غامضة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الاثنين، خبر انتحار البلوقر تغريد التميمي، taghreed_altamimi سيما بعد أن انتشرت معلومات حول من هي تغريد التميمي والسبب الذي دفعها للانتحار، إلا أن الأمر يبدو أنه مجرد إشاعة أطلقها أعداء النجاح.

فيما أثارت شائعة انتحار البلوقر تغريد التميمي الكثير من الضجة والجدل عبر موقع "تويتر"، وانتشرت كالنار في الهشيم، مما أثار الكثير من التساؤلات حول ما تقدمه من مواد إعلامية على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدورها، ظهرت البلوقر تغريد التميمي بعد انتشار الشائعة بساعات، وأعلنت نفيها للخبر وأنه مجرد شائعة لا صحة لها، واصفة الخبر بأنه خارج عن أشخاص يكنون لها الكثير من الحقد ويسعون لتدميرها بعد انتشارها وشهرتها الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق عالمنا نت.

ويشار إلى أن البلوقر تغريد التميمي ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها العديد من الحسابات على "تويتر، فيس بوك، انستغرام، سناب شات"، تقدم من خلالها خلطات العناية بالبشرة، والتي حظيت على الكثير من الشهرة، لنجاح وصفاتها.

ويذكر أن الكثير من المشاهير تعرضوا خلال الفترة الأخيرة إلى إشاعات تتعلق بوفاتهم بحادث سير، او انتحارهم في ظروف غامضة، ويأتي ذلك في سبيل إطلاق المزيد من الشائعات حولهم، وكانت تغريد التميمي واحدة منهم.