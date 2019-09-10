في عامها الجديد: هكذا تقدمت وفاء بالزواج من تيم حسن

يصادف اليوم ذكرى عيد ميلاد المذيعة المصرية ومقدمة عدة برامج منها الحكم والمتاهة والكثير، لتدخل عامها الجديد الـ 47، وما لا تعرفه عن وفاء الكيلاني بدأت مشواره التلفزيوني منذ عام 1997.

وفاء الكيلاني، تزوجت من الفنان السوري تيم حسن منذ عام 2014 وذلك بعد استضافته في برنامج الحكم، ومن خلال الحلقة طلبت منه الزواج.

وأثناء تواجده في البرنامج عام 2015، أي قبل زواجهما تحدث تيم حسن عن مواصفات فتاة أحلامه ومايجذبه لأي فتاة، لتفاجئ وفاء الجميع وتطلب الزواج منه قائلة :" تيم أنا عاوزة أتجوزك"، ليرد عليها "أنا بقبل فوراً حبيبة قلبي"، وفقاً لموقع صدى البلد.

مما أثار صدمة الجميع، حيث أن الكثير اعتبرها مزحة، لتثبت بعد ذلك الحقيقة، عندما أعلن كلاهما الزواج عام 2017 من خلال صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

في فبراير 2014 قدمت برنامج الحكم، وهي نسخة عربية من برنامج كندي بذات الاسم، وبعد عام قدمت البرنامج الحواري المتاهة استضافت فيه مشاهير من الوطن العربي في شتى المجالات