فيلم رعب يحصد أعلى ايرادات في أمريكا

قد حصد الفيلم المرعب في شباك التذاكر، مايقارب 91 مليون دولار في دور امريكا، و حول العالم حقق الفيلم It: Chapter Two، أعلى ايرادات خلال هذه الفترة، حيث وصلت الى أكثر من 180 دولار أمريكي ووصل دور العرض المصرية والأمريكية وبعض الدول.

و حصد 94 مليون دولار في نهاية هذا الاسبوع، حيث نجح ليتصدر في المركز الأول في قائمة أكثر الافلام الرعب تحقيقاً للإيرادات لشركة وارنر بروس الأمريكية للإنتاج والتوزيع السينمائي

الفيلم من بطولة، بيل سكارسغارد، فين وولفارد، جيسيكا شاستين، جيمس ماكافوى، بيل هادر، صوفيا ليليس، جاك ديلان جريزر، جيك ويرى، جايدين مارتيل، جاى ريان، خافيير بوتيت، جيمس رانسونى، ومن إخراج أندي موسكيتي، وتأليف جارى دوبرمان، جيسون فوكس، ومن رواية ستيفن كينج، وفقاً لموقع عين.

قصة الفيلم هي، بعد سبعة وعشرين عامًا من لقاء نادي الخاسرين مع بيني وايز، المهرِّج المرعب، يقرر أعضاء النادي السبعة لم الشمل من جديد بعد أن أصبحوا كبارًا ، والعودة إلى مسقط رأسهم لمواجهة الشيء من جديد.