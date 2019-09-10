تفاصيل إقالة إعلامي سعودي شهير من منصبه

انتشرت أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية تفيد بتعيين إعلامي سعودي جديد لرئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون بدلاً من إعلامي شهير أدارها لعامين لأسباب غير معلومة.

ونقلت صحيفة ”المواطن“ الإلكترونية المحلية عن مصادر لم تسمها نبأ إعفاء الإعلامي داوود الشريان، وتعيين الإعلامي خالد بن حمود الغامدي بدلًا منه، والذي كان يشغل مدير القناة السعودية الأولى منذ العام 2018.

وأكد مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ صدور قرار إعفاء الشريان، دون أن يصدر تأكيد رسمي من وزارة الإعلام أو هيئة الإذاعة والتلفزيون.

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وتولى الشريان رئاسة الهيئة في أواخر العام 2017 قادمًا من قناة ”إم بي سي“، حيث لجأت وزارة الإعلام حينها لصحفييها وإعلامييها البارزين والعاملين في القطاع الخاص، لقيادة عملية تطوير القطاع الإعلامي الحكومي.

ووفقاً لإرم نيوز، عمل الشريان على إحداث العديد من التغييرات النوعية في عمل الإعلامي الحكومي فتم دمج قنوات تلفزيونية، واستُحدثت أخرى، بجانب بث محتوى جديد يضم باقة من البرامج المنوعة والحوارات الجريئة، والدراما التلفزيونية لكبار النجوم العرب.