بلقيس فتحي تفتخر بالإمارات و تتعرض إلى هجوم شديد

أشعلت منصات التواصل الاجتماعي عقب تغريدة لمغنية يمنية، تفتخر بدولة الإمارات وتتناسى أصلها اليمني، ونشرت تغريدة عبر حسابها الشخصي لتعبر عن حبها وانتمائها للإمارات، مما أغضب الجمهور والمتابعين.

كانت قد نشرت المغنية بلقيس فتحي، تغريدة على منصة التويتر مع صورة لعلم الإمارات، معلقة :" الحمدلله على نعمة الإمارات، و كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد."

مما اثار غضب الكثير من جمهورها والمتابعين، خاصة اليمنيين وشكل هجوم ضدها وانتقادات، لأنهم رأوا أنها تتنصل من أصلها اليمني وتفتخر بالإمارات، بعد منحها الجنسية من قبل السلطات الإماراتية.، وفقاً لموقع صدى البلد

يذكر أن بلقيس فتحي، مغنية يمنية، تعيش في دولة الإمارات، هي ابنة المغني اليمني احمد فتحي، طرحت 3 ألبومات غنائية وهي " مجنون، زي من أنا، أراهنكم"، ويضم عدد من الأغاني، وآخر أغانيها في هذا العام بعنوان "لاتعليق".