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شرطي هولندي يقتل طفليه رمياً بالرصاص ثم يلحق بهما منتحراً

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أطلق ضابط في الشرطة الهولندية الرصاص على طفليه في أحد المدن الهولندية وأرداهما قتلى ثم قتل نفسه وهي واحدة من حوادث إطلاق النار المرعبة التي انتشرت في الدول الأوروبية مؤخراً.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الهولندية ميريام سلوت إن الشرطي (34 عاما) أطلق الرصاص أيضا على زوجته البالغة من العمر 28 عاما فأصابها بجروح خطيرة. وقالت إن الطفلين أحدهما في الثامنة والآخر عمره 12 عاما.

ووصلت فرق الاستجابة الطارئة إلى المنزل الواقع في دوردريخت قرب ميناء روتردام كما توجد أيضا فرق الطب الشرعي.

ووفقاً لسكاي نيوز، قال فاوتر كولف رئيس بلدية دوردريخت على تويتر إنه يعتزم زيارة موقع "حادث إطلاق نار خطير للغاية".

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