شاهد: فتاة تردد أغاني شعبية أمام الكعبة

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأغانٍ شعبية أمام الكعبة في المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت فتاة وهي تصور لقطات من داخل صحن المطاف أمام الكعبة.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تتمايل أثناء تصوير اللقطات من أمام الكعبة وكأنها ترقص على الأغاني الشعبية، في مشهد يبدو أنه لأول مرة يحدث في المسجد الحرام.

ويبدو من المقطع، أن الفتاة لا يتجاوز عمرها أكثر من 15 عامًا وكان ترتدي عباءة بيضاء وطرحة سوداء، وتهدف من الفيديو نشره على حسابها بـ"تيك توك" لزيادة المتابعين.

وأثار الفيديو حالة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه الاستهزاء بشاعر الله عز وجل، وانتهاك حرمة المسجد الحرام.

وطالب المغردون بضرورة أن ت فتح الجهات المعنية في المسجد الحرام؛ تحقيقًا للوقوف على ملابسات الواقعة ووضع حل لمثل هذه الممارسات عن الطريق التوعية.