شاهد: حقيقة زواج رضوى الشربيني من فنان مصري - من هو زوج رضوى الشربيني

نشرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس"، عبر حسابها على إنستجرام عدة لقطات مصورة جديدة، أثارت بعدها العديد من التساؤلات حول حقيقة زواجها من فنان مصري شهير.

وظهرت رضوى خلال اللقطات، والذهول والابتسامة الهادئة يسيطران على ملامح وجهها، مُعلقة: "أنا عندي خبر، ومش عارفه اقوله ازاى"، مُرفقة التعليق بعدة وجوه تعبيرية مضحكة.

وتفاعل متابعو رضوى الشربيني، مع الصور، مرجحين أن الخبر قد يكون "خبر خطبتها، أو زواجها"، خاصة أنها ظهرت مرتدية خاتم لامع في يدها اليمنى.





Advertisements

وجاءت تعليقات بعض متابعي الإعلامية: "إيه؟ هتتجوزي ولا إيه"، "شكلك اتخطبتي"، و"الخبر شكله جواز"، ولم تتفاعل الإعلامية مع تعليقات الرواد بالإيجاب أو النفي على ترجيحاتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال الموسم الجديد من برنامجها، عن إطلاق مبادرة لإنقاص الوزن، عبر مقطع فيديو "لايف" على فيس بوك.

وقالت الشربيتي خلال اللايف: "عاوزاكم تخسوا.. إنتي حلوة، لكن لما تخسي هتبقى حلوة أكتر"، لافتة إلى إطلاق مبادرات أخرى، منها العناية بالبشرة والشعر.