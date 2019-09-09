الجزائر: حقيقة رفع الحصانة عن بهاء الدين طليبة

أصدر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي اليوم الاثنين، قرار برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة، تمهيدا لمثوله أمام العدالة.

وقام اليوم مكتب المجلس المجتمع برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين بإحالة الطلب إلى اللجنة القانونية من أجل البت فيه، حيث من المرتقب أن يمثل طليبة أمام العدالة في شبهات فساد مباشرة بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه.

ويعد طليبة واحدا من أغنى البرلمانيين في البلاد، حيث يملك إمبراطورية عقارية بولاية عنابة ومصنعا للأجهزة الكهرومنزلية.

وما تزال علامات الاستفهام تلف وضع جميعي ووضع الحزب الحاكم في البلاد، بعد التطورات الأخيرة، لاسيما حول جدية السلطة الجديدة في حربها المفتوحة على الفساد المالي والسياسي، بعد اتهامات وجهها المعارضون لقيادة الجيش بحماية جزء مما تسميها بـ”العصابة”، بسبب قربها من الرجل الأول في المؤسسة العسكرية الجنرال قايد صالح، ومنها محمد جميعي، بهاء الدين طليبة وعمار سعداني.