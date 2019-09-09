الفنان شريف يكشف كواليس دفن الفنان فؤاد المهندس

كشف الفنان المصري شريف منير طبيعة علاقته بالفنان الراحل فؤاد المهندس، حيث قال "كنت مرتبطا به جدًا وأعتبره صوت الضمير الموجود بداخلي الذي يمنعني من ارتكاب أي خطأ".

وقال شريف منير في لقاء مع برنامج "مساء DMC " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: "كنت على تواصل دائم مع فؤاد المهندس قبل رحيله".

وأضاف منير: "لما علمت بوفاته ذهبت إلى المقبرة مسرعًا وهناك رأيت سيارة تركبها الفنانة شويكار فسرت وراءها حتى وصلت للمقبرة و حرصت على دفن الجثمان و (فكيت عليه) بنفسي وقمت بتقبيل رأس الجثمان".

بدأ شريف منير حياته الفنية في عام 1983 كعازف على آلة الدرامز، ثم نصحه الشاعر الراحل صلاح جاهين بدراسة التمثيل عندما شاهده مع ابنه وبالفعل التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل، وتخرج منه عام 1986 ولكنه بدأ التمثيل عام 1984 حيث قدم رحلة المليون.