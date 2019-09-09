مشاهدة مباراة مصر والبرازيل اليوم في مونديال الطائرة بث مباشر

موعدكم اليوم مع وكالة "سوا" الاخبارية، في مشاهدة حصرية لأحداث مباراة، منتخب مصر للناشئات ضد منتخب البرازيل بث مباشر، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة العالم.

ويلتقي الفريقان على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية اليوم في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة العالم التي تستضيفها مصر حتى يوم السبت المقبل.

وكان المنتخب الوطني فاز على بورتوريكو والكاميرون بنفس النتيجة 3-1 وخسر أمام الصين 0-3 ليتأهل لدور الـ16 باحتلاله حتى الآن المركز الثالث برصيد 6 نقاط خلف البرازيل الثاني بنفس الرصيد والصين المتصدرة ب9 نقاط حتى الآن.

بينما تتواجد بورتوريكو في المركز الرابع، والكاميرون خامسا بدون أية نقاط، بعد الخسارة أمام المنتخب الصيني، السبت الماضي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة.

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ويسعى المنتخب الوطني للفوز بمباراة من أجل احتلال المركز الثاني بالمجموعة ومواجهة صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

من جهته، حرص المدير الفني البرازيلي للمنتخب، ماركو أنطونيو على عقد العديد من الجلسات الفنية والتحفيزية مع اللاعبات، من أجل تحفيزهم، على تحقيق الفوز على البرازيل المنافس الأقوى للمنتخب.

ويسبق مباراة المنتخب إقامة مباراة بنفس المجموعة بين الصين وبورتوريكو في تمام الخامسة والنصف، كما سيشهد اليوم أيضا إقامة مباريات الجولة الاخيرة بالمجموعات الأخرى "الثانية والثالثة والرابعة".

الجدير بالذكر أن صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية تستضيف منافسات المجموعتين الأولى والثانية فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة بمجمع الصالات باستاد القاهرة.