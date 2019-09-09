شاهد: فيفي عبده تغضب العراقيين بسبب رقصها في عاشوراء

أغضبت الفنانة المصرية فيفي عبده عدد من متابعيها العراقيين، بعد نشرها مقطع فيديو راقص قامت باهدائه لهم في يوم عاشوراء.

ونشرت عبده عبر حسابها الرسمي على انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على اغنية للفنانة العراقية رحمة رياض وعلقت قائلة: “تحية مني لشعب العراقي و للفنانة رحمة رياض بحبها اوي و بحبكم”.

وأثار الفيديو غضب العراقيين وعلق أحد متابعيها: “شكرا لكي على التحية لكن نحن شعب العراق حاليا في حالة عزاء على ذكرى استشهاد الامام الحسين والامام ابو الفضل العباس واصحابهم وكل من استشهد معهم انها ذكرى عاشوراء ذكرى واقعة الطف الاليمة ونتمنى منك زيارتنا ومشاركتنا هذا العزاء والحداد على ال البيت الاطهار تحياتنا لكي ”.

وكتب متابع اخر: “عزيزتي ست فيفي انت مرة مسلمه وهالايام عاشوراء استشهاد ابن بنت الرسول الامام الحسين وعدكم مقام رأس الحسين وتعرفي هالشي كلش زين فأجلي رقصك بعد شهر محرم”.

وظهرت فيفي عبده للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي. وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.