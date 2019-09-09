شاهد: الفنانة سما المصري تحلب بقرة في إحدى المزارع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة المصرية سما المصري وهي تقوم بحلب بقرة داخل مزرعة، حيث ظهرت وكأنها متعبة من عمليه الحلب .

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة : "الجاموسة حنت وجابت لبن وأنا بحالبها.. حد عايز لبن؟؟ الفيديو كامل علي قناتي ع اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…..لبن فريش".

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الفترة الماضية، شائعة عن وفاة الاستعراضية سما المصري، في حادث اطلاق نار عليها بإحدى شوارع هولند.

سما المصري اسمها الحقيقي سامية هي مطربة وممثلة مصرية، عملت في بدايتها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من الجامعة، لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني.

وأنهت الفنانة المصرية دراستها الجامعية بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية تحصلت على ليسانس آداب و تربية . ونزحت للقاهرة وحدها وبدأت حياتها بالعمل في بازار لبيع التحف والعمل بالسياحة تركته ثم عملت فترة بالبورصة في العلاقات العامة. التسويق واستمرت سنة ثم تركتها وسافرت للخارج.