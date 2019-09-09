شاهد: القبض على بطل الفيديو الخادش للحياء في الكويت

ألقت رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، اليوم الاثنين، القبض على مواطن وصديقته بعد ارتكاب فعل فاضح في السيارة، ووثّقاه عبر أحد التطبيقات.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديو الفاضح الذي انتشر كالنار في الهشيم للشاب والفتاة وهما يقومان بخدش الحياء العام أثناء تجولهما بسيارة في أحد الطرق السريعة.

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وأثار الفيديو المتداول استياء العديد من المواطنين والمقيمين لجرأة مشاهده، الأمر الذي تفاعلت معه إدارة الجرائم الإلكترونية، حيث باشرت تحرياتهم.

واستطاع رجال مباحث إدارة الجرائم الإلكترونية بسرعة البرق تحديد هوية صاحب المقطع، حيث تبيّن أنه مواطن، وحصلوا على بياناته وانطلقوا إلى مسكنه وضبطوه.

وخلال التحقيق مع المتهم أدلى ببيانات صديقته التي كانت ترافقه في السيارة وارتكبت معه الفعل الخادش للحياء، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما.