أغرب حالة زواج داخل قسم شرطة في مصر

رفضت فتاة مصرية من الصعيد، اليوم الاثنين، الخروج من مركز شرطة فرشوط في محافظة قنا، إلا بعد عقد قرانها على شخص ترتبط معه بعلاقة عاطفية.

وبدأت الحادثة منذ حوالي شهرين، عندما تغيبت "رجاء.م"، 26 عاما، من منزلها، خوفًا من إجبارها على الزواج بشخص لا تحبه، وتحرر محضر بذلك، ولم تفلح محاولات ذويها في العثور عليها.

وعادت الفتاة إلى فرشوط، وسلمت نفسها لقسم الشرطة، وتم إخطار النيابة العامة بعودة الفتاة، والتي قررت تسليمها لذويها، لكن الفتاة رفضت الخروج وتوجهت لمكتب العميد جمال سالمان، مأمور المركز، معلنة رفضها الخروج من المركز إلا بعد الزواج من شخص لارتباطهما ببعض عاطفيًا.

وتبين من تحريات المباحث، أن الفتاة طلقت بعد فترة من زواجها وهربت من منزل والدها، خشية من إجبارها على الزواج من آخر، وذهبت للعيش مع أقاربها خارج المحافظة، ثم سلمت نفسها لمركز الشرطة.