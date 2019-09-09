حقيقة اغتيال ملكة جمال إيران ليلى علي أحمد في لندن

أعلنت ملكة جمال ايران ليلى أحمد علي، أنها تعرضت قبل أيام لمحاولة اغتيال على يد فتاة غربية كانت تتردد بين الحين والآخر إلى منزلها في لندن.

وأشارت إلى أنه ثمة غيرة كانت تلمسها بين الحين والآخر في شخصية هذه الفتاة التي راحت تتقرب منها حتى كادت تقتلها بمادة سامة وضعتها في أكلها .

وقالت ليلى أحمد علي في تصريحات صحفية: "لقد قمت بدعوتها إلى مأدبة غداء في منزلي وقد ساعدتني في إعداد الطعام، إلا أن الأمور لم تمر مرور الكرام لأنني وبعد دقائق من تناول الحساء شعرت بوجع في معدتي وأعتقد أن الموضوع يتعلق بعارض صحي عابر، لكن المسألة تأزمت بعض الشيء وفوجئت بالصديقة تصر على مغادرة المنزل لارتباطها كما قالت بموعد عمل".

وأضافت: "اتصلت بالطبيب وطلب مني الذهاب إلى المستشفى بعد أن فاقت الأوجاع الحدود المعقولة , و بالفعل دخلت إلى غرفة الطوارئ وأجريت لي الإسعافات اللازمة , وكانت الصدمة حين أكد لي الطبيب أن ثمة مادة سامة ظهرت في التحاليل المخبرية و أن مفعولها لم يكن مميتاً كوني لم أتناول الكثير من الحساء , و لو كانت الكمية أكثر مما تناولت لكان الضرر الصحي أكبر بحسب وسائل إعلام بريطانية".

وقالت ملكة الجمال الايرانية إنها استعانت بمرافق شخصي في المرحلة الراهنة وما زالت تبحث عن الفتاة التي عادت الى بلدها واغلقت حتى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.