شاهد: كوثر الأربش تتهم نساء السعودية بالشذوذ الجنسي

هاجمت عضو مجلس الشورى السعودي، كوثر الأربش حقوقيات بلادها، واصفة إياهن بـ“بلطجية الحقوق"، مبينة "أن من صفاتهن إشعار الطرف الآخر بالعار، بوصف الرجل بالذكر، وهو تصنيف جنسي، واتهام الرجل باتهامات عدة".

وأضافت خلال لقاء تلفزيوني: "لتكون نسويًا حقيقيًا لا بد أن تكون شاذًا جنسيًا“، لافتة إلى أن ”حركة النسوية في السعودية بعد 2017 لا علاقة لها بحقوق المرأة".

وانتقد ناشطون وناشطات شاركوا في هاشتاغ "انثبري يا كوثر"، تصريحات الأربش، مستنكرين وصفها لنساء بلادها بهذه الأوصاف.

وساهمت مطالبات العديد من الناشطات في السعودية بتعديل قوانين تمس المرأة، كان أبرزها إسقاط الولاية بعد أن عدلت السعودية نظام وثائق السفر وسمحت للواتي يتجاوزن 21 عامًا من السفر دون موافقة ولي الأمر،.

وعلى اثر ذلك أعلنت حقوقيات وناشطات عن انتهاء حملتهن التي استمرت عدة سنوات للمطالبة بإسقاط الولاية، وذلك بعد تحقيق مأربهن، كما شملت التعديلات في حقوق المرأة، السماح لها بقيادة السيارة، بعد عقود من الحرمان.