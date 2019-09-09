شاهد: فيديو روزانا اليامي يشعل غضب السعوديين

تداول رواد مواقع التواصل اليوم الاثنين، مقطع فيديو للاعلامية السعودية روزانا اليامي حيث وصفه الكثيرون بالفاضح، ويتضمن غزل وأحضان تجمعها بزوجها خلال تواجدها في القاهرة .

من جهته هاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، روزانا اليامي، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستجرام“، قائلًا: ”من سنابي أعلق فيه على فيديو حضن الإعلامية السعودية ‫روزانا اليامي، مستهجنا هذا التصرف منها مع زوجها، هل المجتمع ‫السعودي والخليجي يقبل هذا؟“.

‫وأضاف الإعلامي الإماراتي : ”القانون يجرم أحضان وقبلات الأزواج في الأماكن العامة؛ لأنها من الأفعال الخادشة للحياء العام، نحن مجتمع محافظ يرفض هكذا سلوك، وأرجو من متابعيني الأعزاء عدم الإساءة في التعليقات حتى لا يتعرض صاحب التعليق للمساءلة القانونية؛ لأن هناك متربصين لحسابنا للأسف“.

وردت الإعلامية السعودية على هجوم الجسمي قائلة : “الدنيا قامت وقعدت لما أنا حضنت زوجي يا لطيف و يا ستار المهم في ناس معلقين وهما فضائحهم وريحتهم فتيحة في السوشيال ميديا، المفروض لا أحد يدق باب أحد وبابه مخلوع.. اللهم هذا زوجي حلالي وما سويت شيء غلط.. قاعدة اسأله حبيبي إيش تاكل بس عشان أنتوا مرضى وعقلك مريض حورته الموضوع“.

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وتابعت اليامي في مقطع لها عبر تطبيق ”سناب شات“: ”ترى في كثير من الكابلز المشاهير حضنوا بعض وباسوا بعض ، سبحان الله وقتها كانت عيونكم مو شايفين ولا روزانا حرقاتكم“.