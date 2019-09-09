انتقاد لاذع على ابنة عمرو دياب بسبب إطلالتها

أثار غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشر مجموعة صور جنى ابنة الفنان المصري عمرو دياب، والبالغة من العمر 16 عاماً، ولم تلقى اعجاب الكثير.

وقد فاجأت جنى، متابعينها على الإنستغرام بعد نشر مقطع فيديو قصير لها برفقة صديقاتها، وظهرت فيه وهي ترتدي تنورة قصيرة مع مجموعة فتيان يرتدين ملابس سوداء مثيرة، وتقوم بحركات غريبة.

وانهالت عليها التعليقات والانتقادات من قبل المتابعين وجمهورها على منصر الإنستغرام، واعتبروا ان ملابسها وتصرفاتها لا تليق بمكانة والدها الفني، والبعض الآخر دافع عنها على أساس الحرية الشخصية.

علماً أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها جنى الجدل بملابسها وصورها، فقد تعرضت لإنتقادات كثيرة مؤخراً، وهي نفس ما تواجهه ششقيقتها كنزي من خلال حسابها على إنستغرام حيث ينتقد البعض ملابسها وتصرفاتها أيضا، وفقاً لموقع مجلة لها.

تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها طفلة اسمها "نور". ثم انفصلا وتزوج بأخرى سعودية هي "زينة محمد عاشور" وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.