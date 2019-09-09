فوائد اليوغا في علاج ارتفاع ضغط الدم

تعتبر اليوغا من الرياضيات المهمة للجسم وصحة الإنسان، بالإضافة للأشخاص الذين يتعرضون للضغط أكثر من غيرهم، فتساعد على الاسترخاء الذهني والبدني، وأيضا تحسين السيطرة على العقل، وتفيد من الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم.

أكدت ابحاث ودراسات أمريكية، أن اليوغا تتم ممارستها داخل غرفة ساخنة، وقد تحمل بعض الفوائد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مشيراً إذا كانت الغرفة رطبة تنخفض مستوى ضغط الدم.

ويعتقد المدافعون أن اليوغا قادرة على حماية الناس الذين يمارسونه من أمراض القلب كما ويساعد على فقدان الوزن. ولكن من جهة ثانية، يعتبر أن ارتفاع درجات الحرارة والتعرق الشديد أثناء الممارسة قد يكونان أكثر من المطلوب.

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وأوضحت ستايسي هنتر، مديرة مختبر فيزيولوجيا القلب والأوعية الدموية:" أن نتائج الدراسة تشير الى أن اليوغا الساخنة يمكن أن تكون مجدية وفعالة من حيث تخفيض مستويات ضغط الدم بدون دواء".

أكدت مديرة المختبر أنه رغم ذلك، من الضرورة إجراء دراسات أكثر قبل أن نجزم بأن لليوغا الساخنة تأثيراً إيجابياً على ضغط الدم"، وفقاً لموقع LBC

وقد أصبح لليوغا اليوم شعبية كبيرة، كونها تعدّ شكلاً من أشكال التمارين الجسدية التي تعتمد على وضعيات جسدية معينة، بهدف تحسين السيطرة على العقل والجسم والحصول على الراحة.