تراند اليوم : عودة المخرج المصري خالد يوسف للعمل الفني بعد انقطاع استمر لسنوات

القاهرة/الخليج 365-غزة

عاد المخرج المصري، خالد يوسف، إلى الساحة السينيمائية عبر فيلم "كارما"، بعد غياب 6 سنوات انشغل خلالها بالعمل السياسي، خاصة أنه عضو في البرلمان المصري. وقبل بدء التصوير، انعقد مؤتمر صحافي، مساء أمس، في القاهرة، حيث اجتمع عدد من نجوم ونجمات التمثيل.

وشمل المؤتمر الصحافي عدداً من نجوم ونجمات أدوا أدوار البطولة المطلقة سابقاً، ويشاركون حالياً في فيلم يوسف، بينهم غادة عبد الرازق وخالد الصاوي وزينة ووفاء عامر وحسن الرداد وعمرو سعد وإيهاب فهمي والفنانة السورية سارة نخلة وسهر الصايغ، والعمل من إنتاج شركة "مصر العربية للإنتاج السينمائي".

وصرح يوسف عن سعادته بالعمل مع النجوم المذكورين، مؤكداً إيمانه بقدرة الفن على تشكيل وجدان المشاهدين. وأوضح أن الفيلم يدور حول الفوارق الطبيقية في المجتمع المصري والتعصب الديني، عبر رصد عالمين "الأول غني يعيش في برج عاجي، والآخر فقير لا يملك حتى قوت يومه".

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وأكد الممثل عمرو سعد عن سعادته بعودة خالد يوسف إلى الإخراج، قائلاً إن "سلاح الفن أبقى وأفضل"، علماً أن سعد شارك في أفلام عدة أخرجها يوسف، مثل "دكان شحاتة" (2009)، و"حين ميسرة" (2007).

من جانبها عبرت دلال عبد العزيز التي تعمل للمرة الأولى مع يوسف، عن تفاؤلها إزاء الأمر، لافتة إلى أن له "بصمة سينمائية كبيرة في مصر لا أحد يستطيع إنكارها".

وأشار الممثل خالد الصاوي إلى ذكرياته مع يوسف، موضحاً أنه تعرف إليه قبل 20 عاماً عبر مكتب المخرج الراحل يوسف شاهين، وتحدث عن انخراطهما معاً في الحركات الطلابية اليسارية والتقدمية وأحلامهما، مشيراً إلى أن يوسف قدّمه إلى شاهين. بدورها، عبرت غادة عبدالرازق عن سعادتها بالعمل مع يوسف ووقوفها للمرة الأولى أمام خالد الصاوي