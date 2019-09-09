فرقة كورية تعلن موعد حفلها الغنائي في السعودية

أعلنت فرقة موسيقية من كوريا الجنوبية عن استعدادها لإطلاق حفل غنائي لأول مرة في دولة المملكة العربية السعودية، ومن المقرر موعد الحفل يوم الجمعة بتاريخ 11 أكتوبر، وتعتبر هذه الجولة من احد الجولات العالمية للفرقة.

وكشفت فرقة بي تي إس اختصاراً لـ "بانقتان سونيوندان" للموسيقى من كوريا الجنوبية، أن الحفل الغنائي الأول لها في السعودية بتاريخ 11 أكتوبر، وذلك على أرض ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

حطمت الفرقة الكورية، الأرقام القياسية العالمية لكونها الجولة الاعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو الماضي، وإذ حققت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال الشهر، مما عزز مكانة بي تي إس كواحدة من أقوى وأشهر الفرق ضمن مشهد موسيقى البوب العالمي، وفقاً لموقع بصراحة.

يذكر أن الفرقة تشكلت في سن المراهقة بإصدارها لألبومها الأول “2 كول فور سكول” (سنة 2013) تحت قيادة شركة التسجيلات بيغ هيت إنترتينمنت، و طورت الفرقة أسلوبها الموسيقي في البداية ليضم مجموعة واسعة من الأنواع الموسيقية، بين الهيب هوب والكي بوب. أما الكلمات فغالباً ما تركز على العلاقات الشخصية والاجتماعية، ثم مواضيع مجتمعية مثل الاكتئاب، مشاكل الطلاب المراهقين، الفقدان، الحب والوحدة.