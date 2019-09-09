شاهد فيديو تفاصيل أسباب انفصال وطلاق امل وليد من زوجها

أعلنت أمل وليد اليوم الاثنين 9/9/2019 انفصالها عن زوجها بشكل رسمي عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على شناب شات وانستجرام لتوقف على اثر الكثير من الإشاعات والأخبار التي تناقلتها الكثير من المواقع الفنية وكذلك منصات مواقع التواصل الاجتماعي ، مبينة الاسباب التي دفتها لاتخاذ هذا القرار الصعب كما وصفته في الفيديو.

زوج امل وليد شاركها الكثير من اللحظات التي تم توثيقها خلال الحياة اليومية التي كانت تنشرها عبر حسابها على سناب شات وانستجرام وكان من الصعب عليها الخروج بفيديو للجمهور توضح فيه أسباب انفصالها عن زوجها.

استخدمت امل وليد حساب السناب شات الخاص بها ونشرت بالفيديو امل اعلان انفصالها عن زوجها لتقطع الشك باليقين حول هذه المسألة، فقد كان الكثير من المتابعين لها يعولون على أنها مجرد شائعات تم إطلاقها وبعيدة عن الصحة إلا أنها خرجت بنفسها وأكدت الأمر وهو ما أغلق الباب أمام التكهنات حول حقيقة انفصال امل وليد عن زوجها مؤكدة ما تم نشره بهذا السياق.

وعزت امل وليد اسباب انفصالها عن زوجها لوصول الأمر والحياة بينهما إلى منحى لا يمكن التعايش معه، وهو ما دعاها للتفكير بشكل جدي بالانفصال عن زوجها وقد أتفق الطرفان عن الانفصال بهدوء إلا أن الأخبار حولهما تم تسريبها للإعلام، وهو ما دعاها للخروج والحديث حول انفصالها لكي تغلق الباب أمام التكهنات والأخبار الكاذبة حولها.

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يُذكر أن أمل وليد واحدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ويبلغ عدد المتابعين الخاصة بها مليون ونصف وما يزيد عن ذلك، وتنشر بشكل يومي الكثير من الصور والفيديوهات حول رحلاتها وتنقلاتها في أرجاء المملكة وخارجها، وسط تفاعل كبير من المتابعين لها بالتعليق على هذا المحتوى وإعادة نشره على الصفحات الخاصة بهم.

وتزوجت امل وليد في شهر إبريل الماضي ونشرت الكثير من الفيديوهات الخاصة بزواجها ومراسم الزواج الخاصة بها واقتصرت رحلتها في زواجها هذا على خمسة شهور.

وفقاً لما جاء فإن سبب انفصال امل وليد عن زوجها هو طلبه منها الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي والتوقف عن تداول الصور والفيديوهات الخاصة بها على السناب شات وغيره، وقد رفضت امل وليد طلب زوجها الذي كان يعتبره شرط أساسي للإستمرار في الحياة الزوجية معها ومع رفضها فقد إنتهت الأمور ووصلت لحد الإنفصال بينهما.

ويكيبيديا لم يتحدث بعد عن السعودية امل وليد والتي اشتهرت من خلال حسابها على الإنستجرام وتمكنت من الحصول على أكثر من مليون متابع على حسابها ولاقت شهرة كبيرة من خلال حسابات التواصل الاجتماعي.