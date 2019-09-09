الفنان راغب علامة يرد على تغريدة للمتحدث باسم جيش الاحتلال

نشر المطرب اللبناني راغب علامة، تغريدة عبر منصة التويتر الخاصة به ينتقد تعليق المتحدث بإسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، الذي قام بنشر أغنيته بعنوان "طار البلد" واستغلالها للهجوم على حزب الله.

وعلق راغب علامة قائلاً :" لن ينجح المتحدِّث العسكري بإسم جيش الإحتلال في استدراجنا إلى الرد، فهو لا يستحق منا هذا الشرف، لا في الشكل ولا في المضمون. في كل الأحوال، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه اسرائيل وعملائها من فظائع يومياً في لبنان وفلسطين وسورية، وغيرهم...ونقطة عالسطر، #إسرائيل_عدو.

يشار الى أن راغب علامة طرح أغنية طار البلد، في 6 ديسمبر العام الماضي، وانتقد من خلالها الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، وتطرق من خلالها إلى الوضع الاقتصادي وغياب العدالة الاجتماعية في لبنان، بينما حث الناس على التصدي للأزمات التي يمر بها الوطن والشكوى بصوت عال.

و يذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، نشر فيديو أغنية راغب علامة "طار البلد"، وكتب معلقاً :" طارالبلد… بصوت المغنّي اللّبناني راغب ترى شو الّي طيّر لبنان؟ اسألوا حالكن هالسّؤال بتلاقوا إنّه الجواب هو استغلال حزب الله لبلاد الأرز لصالح إيران، والله يفكّ أسر لبنان من الإرهاب الإيران.