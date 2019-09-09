ممثل مصري يعترض على أسلوب محمد رمضان

علق الممثل شريف منير، خلال برنامج عُرض على شاشة cbc، على أسلوب وتقديم اغاني المهرجانات المصرية الحديثة، قائلاً :"جزء كبير من الأغاني معترض عليها وعلى الكلمات التي تستخدم لا ترتقي بالفن المصري القديم".

ووجه الممثل المصري شريف الشريف، نصيحة الى المصري محمد رمضان، معلقاً "بلاش ناخد من فيفتي سينت (مغني راب امريكي)، وخلينا في مصر أثناء تقديم الاغاني، ورمضان نجم محبوب ولديه شعبية كبيرة ويجب ان يستغلها في اصلاح جيل وينصح الشباب، ولكن الشو اللي بيقدموا عايز يتظبط شويه بمعنى انه يبقي ليك بصمه على جيل كامل".

مؤخراً، كشف الأمين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، أنه تم إحالة محمد رمضان الى التحقيق، وذلك رداً على شكاوي تلقاها المجلس ضده بسبب إخلاله بشروط تصريح نقابة المهن الموسيقية لإقامة حفل غنائي له في الساحل الشمالي، وفقاً لموقع الفن.

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وأكد فرج أن هذه الإحالة جاءت رداً على شكوى نقيب الموسيقيين هاني شاكر وآخرين، ضد محمد رمضان، رغم إعطائه تصريح بالغناء مؤخراً ولكن بشروط احترام الآداب العامة وعدم الظهور نصف عار الأمر الذي لم ينفذه، فجاءت إطلالاته تبرز تفاصيل جسمه.