شاهد: صورة أبناء الفنان جورج وسوف تشعل الانستغرام

شارك المطرب والمغني السوري جورج وسوف، على منصة الإنستغرام الخاصة به صورةً يظهر فيها أولاده الثلاث، وهو يجلس بينهم والسعادة على وجوههم.

وظهرت في الصورة، اولاد الفنان جورج وسوف وهم :حاتم ووديع وجورج جونيور، وهو يجلس بينهم ويضع يده في يد أبنائه وعائلته والضحكة والسعادة على ملامحهم، علق قائلاً :" يارب كل العمر الأيد بالأيد".

ولاقت الصورة تفاعل و إعجاب عدد كبير من قبل متابعينه وجمهوره، الذين أثنوا على الصورة وتمنوا لأبو وديع وعائلته كل الخير والسعادة والصحة، وفقاً لموقع لبنان 24.

يذكر أن السوري جورج وسوف، كان قد أحيي حفلات هذا العام في دول مختلفة، وآخرها شارك في حفل غنائي بصيف لبنان في آواخر شهر اغسطس/آب بمشاركة الفنان أدم.