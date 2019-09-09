الفنان جمال سليمان يعلن عن عمله الجديد

الممثل السوري جمال، عن عودتها للعمل الفني والدراما المصرية ويستعد للمشاركة في عمل كوميدي جديد بمشاركة الفنان المصري احمد رزق ونخبة من الفنانيين.

ووافق جمال سليمان، مؤخراً على دور وبطولة في مسلسل جديد بالدراما المصرية ولكنه سيعتمد التغييرالجذري في أدوراه بعمل كوميدي مع الفنان أحمد رزق، ومن المقرر تصويره في تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

من ناحية أخرى ينتظر الفنان جمال سليمان، عرض مسلسله بعنوان "أفراح ابليس" الجزء الثاني حيث أنه انتهى من تصويره من فترة لكنه لا يعرف السبب وراء تأخر عرضه، وفقاً لموقع الفن.

جمال سليمان تواجد مؤخرا في دبي حيث كان يقوم بدورات تدريبية في التمثيل للمرة الأولى