شاهد: فيديو أيمن رضا يغني مع طالبات يشعل منصات التواصل

نشر الفنان السوري أيمن رضا، مقطع فيديو قصير يظهر فيه غنائه مع مجموعة من طالبات في إحدى مدارس سوريا، وهو يؤدي أغنيته المشهورة من مسلسل أبوجانتي "وزع شوكلاته وطعمينا".

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأيمن رضا، في منتصف ساحة مدرسة أنور العطار وهو يجتمع بمجموعة من طالبات المرحلة الاعدادية والثانوية في دمشق، ويغني لهن أغنية مسلسل ابو جانتي.

وطلب رضا من الطالبات بالجلوس وبدأ يغني معهن بعض الأغاني الشعبية التي اشتهر بها في مسلسل أبو جانتي، ومنها “وزع شوكولاته وطعمينا”، بالإضافة لبعض العبارات كـ”شو هي هيك"، مما أثار الفرحة والسعادة على وجوههم، والتفاعل الكبير معه"، وفقاً لموقع الوسيلة.

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وكشف أيمن رضا، بحسب الفيديو إنه يزور العديد من المدارس في سوريا ويصور فيها من أجل حلقة لمسلسل سوري لبقعة ضو، مشيراً أن الفيديو تم تصويره في 7 مايو ولكن انتشر أكثر خلال هذه الأيام.